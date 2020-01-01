"يناقض نفسه".. معارض تركي يهاجم قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر

أكد إنجين أوزكوتش، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يناقض نفسه ولا هدف له سوى البقاء في الحكم في تركيا.

 

 وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، خلال فيديو بثته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: لقد رد رجب طيب أردوغان قبل عام على فتح آيا صوفيا للعبادة قائلًا: املأوا مسجد السلطان أحمد أولًا وبعد ذلك ننظر في هذا الأمر رافضًا هذا الاقتراح، ورد شخص على الذين اقترحوا أن يفكر في هذا الأمر موضحًا إنهم يريدون أن يوقعونا في الفخ لكننا لن نقع فيه، والذي قال هذا هو رجب طيب أردوغان ولكنه نسي كل هذا الكلام ويقول إنه خليفة المسلمين.

 

وتابع نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض،: حسنًا من هو المتناقض الذي قال الرأيين؟ رجب طيب أردوغان، حسنًا.. هل رأينا نحن ذلك قبل ذلك؟ نعم كثيرًا، وبعدما قال: ما دمت أنا في الحكم لن يستطيع أحد أن يترك هذا القس طليقًا أبدً لكن لأن أمريكا أمرته بذلك تم تغييب العدالة والقضاء وخرج هذا القس من تركيا فرحًا، وذهب إلى أمريكا لذلك كل ما قاله أردوغان اليوم عديم القيمة مثلما أصبح كل ما قاله عديم القيمة، فهو ليس لديه أي هدف غير البقاء في الحكم لذلك أولًا نحن لم نشكل أي مانع تجاه تحويل آيا صوفيا لكن حينما نعترض تكون تصرفات ووقفات لا معنى لها ونكون قد جعلناها أداة سياسية ونحن نعلم نيتهم جيدًا لكنهم لا يستطيعون الصمت أبدًا لأن أي إنسان ينطق لسانه بما في قلبه ويفكر به عقله.

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