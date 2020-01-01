الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من التعاقد مع مهند الصباغ نجم سلة الأهلي والمعار إلي الجزيرة خلال موسم الانتقالات المقبلة.

 

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب ادلى بتصريحات صحفية اليوم، فأن المفاوضات مع الزمالك في تقدم مستمر، ويتبقي بعض البنود الصغيرة لإتمام الاتفاق.

 

وتابع المصدر، أن الصباغ  تلقى عرضًا آخر من نادي سموحة لضمه، ولكن الأمور معقدة بعض الشيء خاصة أن اللاعب قبل الانضمام للأهلي رفض التجديد للاتحاد السكندري ناديه الأسبق للرحيل إلى القلعة الحمراء، مما قد يسبب أزمة حال انتقاله لفريق سكندري آخر.

 

ويسعى فريقا الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

أخبار تهمك

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد العروض المغرية.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السودان: تراجع منسوب مياه النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

منذ ربع ساعة

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ نصف ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

05:24 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام