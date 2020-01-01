الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من التعاقد مع مهند الصباغ نجم سلة الأهلي والمعار إلي الجزيرة خلال موسم الانتقالات المقبلة.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب ادلى بتصريحات صحفية اليوم، فأن المفاوضات مع الزمالك في تقدم مستمر، ويتبقي بعض البنود الصغيرة لإتمام الاتفاق.

وتابع المصدر، أن الصباغ تلقى عرضًا آخر من نادي سموحة لضمه، ولكن الأمور معقدة بعض الشيء خاصة أن اللاعب قبل الانضمام للأهلي رفض التجديد للاتحاد السكندري ناديه الأسبق للرحيل إلى القلعة الحمراء، مما قد يسبب أزمة حال انتقاله لفريق سكندري آخر.

ويسعى فريقا الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.