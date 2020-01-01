رئيس برشلونة السابق يحرض تشافي ويفجر مفاجأة عن رحيل ميسي

دعي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز اسطورة الفريق ومدرب السد القطري الحالي لعدم العودة للكامب نو بالفترة الحالية.

وارتبط تشافي مدرب السد القطري بتدريب برشلونة في الموسم المقبل وخلافة كيكي سيتين المدير الفني الحالي بسبب المستوي والاداء المخيب للآمال.

وقال لابورتا في تصريحاته اليوم: " لو كنت مكان تشافي لرفضت العودة للعمل مع هذه الإدارة، يجب على تشافي التعامل مع إدارة صادقة".