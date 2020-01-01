رئيس برشلونة السابق يحرض تشافي ويفجر مفاجأة عن رحيل ميسي
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:51 م
دعي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز اسطورة الفريق ومدرب السد القطري الحالي لعدم العودة للكامب نو بالفترة الحالية.
وارتبط تشافي مدرب السد القطري بتدريب برشلونة في الموسم المقبل وخلافة كيكي سيتين المدير الفني الحالي بسبب المستوي والاداء المخيب للآمال.
وقال لابورتا في تصريحاته اليوم: " لو كنت مكان تشافي لرفضت العودة للعمل مع هذه الإدارة، يجب على تشافي التعامل مع إدارة صادقة".
وعن مستقبل ميسي قال : "أريد أن يبقى ميسي في برشلونة خلال سنة 2021 لكن أنا قلق من أن بعض الأفعال التي تقوم بها الإدارة قد تؤدي الى رحيله".
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