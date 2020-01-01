إيجابيات وسلبيات بث أنشطة الكنيسة "أون لاين"

في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، لجأت العديد من الكنائس الي بث الاجتماعات والأنشطة والصلوات أون لاين.





وترصد "الفجر" في السطور التالية إيجابيات وسلبيات الكنيسة أون لاين:





إيجابيات الكنيسة أون لاين:





الاجتماعات والأنشطة الكنسية:

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادرة لإقامة الاجتماعات بنظام "اون لاين" تحت إشراف اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة.





وتهدف الاجتماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم توقف التواصل بين الكنيسة والشباب وتقديم الرعاية الروحية لهم في ظل جائحة فيروس كورونا.





كما تقدم تلك الاجتماعات التوجهات والإرشادات الخاصة بعدم التجمع بأعداد كبيرة للوقاية من فيروس كورونا.





نشر الثقافة المسيحية:

ساعدت الكنيسة عبر السوشيال ميديا في توصيل ونشر الأفكار الإيجابية عن طريق بث أفلام وثائقية قصيرة وفيديوهات للعقيدة المسيحية علي نطاق واسع.





عظات البابا:

ساهمت كنيسة في نقل عظات البابا تواضروس بتقنية الفيس بوك لايف ليشاهدها جميع الأقباط دون التقيد، كما بدأت الكنيسة فى استخدامها فى نقل قرارات البابا تواضروس وتحركاته وشئون خدمته.





الاسئلة والأجوبة:

فيما ساهمت الكنيسة أون لاين في متابعة البابا تواضروس الثاني امشاكل الشباب والتحاور معهم ورد على أسئلتهم.





أساقفة المهجر:

ربطت الكنيسة اونلاين بين أساقفة ا فى المهجر المكلفين بالخدمة فيما يقرب من 62 دولة خارج مصر، حيث نقلت ثمار خدمتهم الي المقر الباباوى.





سلبيات الكنيسة أون لاين: