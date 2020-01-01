قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

ووجه مصطفي مدبولي في بداية الاجتماع الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب، أمس، على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما طالب ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، أعرب الدكتور مصطفى عن شكره للوزارات المعنية التي سارعت من أجل السيطرة على الحادث، فور وقوعه، والتعامل مع تداعياته، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذا محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المسئولين كانوا في موقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وتضافرت جهودهم لاحتوائه في أسرع وقت ممكن، وهو ما أسهم في تجنيب المنطقة مضاعفات خطيرة، لافتا كذلك إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقاتها؛ لكشف ملابسات هذا الحادث، والوقوف على أسبابه، إضافة إلى اللجان الفنية التي كلّف بتشكيلها وزير البترول.

ومن جانبه، عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية مبدئية لأسباب وقوع حادث الحريق، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل الفوري معه، كما استعرض السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تم بذلها من جانب مسئولي الدفاع المدني لإطفاء الحريق، موجهًا الشكر لكل الجهات المعنية التي تم التنسيق معها للإسراع في السيطرة على هذا الحادث.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمصابين جراء الحادث، مشيرة في هذا السياق إلى أن 11 مصابًا خرجوا من المستشفيات، كما أنه يتم حاليا تقديم الرعاية اللازمة للمصابين المتبقين.

من ناحيتها، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات الخاصة بالتعويضات اللازمة في هذه الحالات؛ سواء للمصابين أو بشأن التلفيات التي خلفها الحادث.

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