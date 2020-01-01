الإمارات تواجه كورونا بطريقة علاج حديثة وتقنيات فحص متطورة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر

 

شهدت مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات تطورات مهمة طوال مدة المواجهة التي وصلت إلى 167 يوماً منذ تسجيل أول حالة إصابة في 29 يناير الماضي، وبرزت العديد من الملامح المهمة التي ساهمت في السيطرة على الفيروس وخفض مستوى الإصابات باستخدام تقنيات فحص متطورة، وأساليب علاجية حديثة.

 

استراتيجية

 

وأسهمت استراتيجية التوسع في إجراء الفحوصات التي طبقتها الإمارات، في تعزيز جهود احتواء الفيروس وجهود تتبع الحالات، وسجلت الإمارات أكثر من 4 ملايين فحص حتى يوم 13 يوليو الجاري، لتحتل بذلك المركز الأول عالمياً في عدد الفحوصات للفرد، خلال فترة زمنية قياسية وبما يعادل نسبة 42.7 % من إجمالي عدد السكان.

 

وجاء الإعلان عن اعتماد تقنية «دي.بي.آي» (DPI) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في غضون ثوانٍ معدودة، ليشكل إضافة جديدة للإنجازات السابقة في مجال التوسع بفحوصات «كوفيد 19» ومن أبرزها تأسيس أكبر مختبر لتشخيص «كورونا» في العالم خارج الصين، وإنشاء 24 مركزاً للفحص من المركبات.

 

علاج


وطبقت الإمارات طرقاً علاجية حديثة ومبتكرة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، ويعتبر هذا الأمر أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس بالإمارات والتي وصلت إلى نحو 82.4 % من إجمالي الحالات المصابة.

 

 

وأول من أمس، كشفت الإمارات عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد الفيروس، على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في أبوظبي، ما يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تتضمن دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، وذلك بمشاركة 15 ألف متطوع. وسارعت الإمارات منذ اليوم الأول للأزمة إلى تخصيص عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع الحالات المصابة.

 

خلايا جذعية

 

تمكنت الإمارات من الوصول إلى علاج عن طريق الخلايا الجذعية تمت تجربته على عشرات الحالات، شفيت جميعها وظهرت نتائج فحصها سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات السريرية DPI

أخبار تهمك

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على السر ورارء تألق مودريتش مع ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ثلث ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لمعاري الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تراجع عدد الإصابات.. 3 دلائل على انحسار كورونا في مصر

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

ثبت مفعوله.. الإمارات تعلن عن علاج لفيروس كورونا (تعرف عليه)

ولي عهد أبوظبي يتخذ أمرًا جديداً بشأن الحالات الحرجة من مصابي كورونا

ولي عهد أبوظبي يوجه بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة من مصابى كورونا بالخلايا الجذعية

عاجل.. الإمارات تطور تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا

الإمارات تجري 35 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي كورونا

"أبوظبي للخلايا الجذعية" يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام