حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم بيراميدز

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري لاعب بيراميدز

تحدثت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي النادي الأهلي، في التعاقد مع البوركينابي إيرك تراوري جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت مصادر صحفية داخل الفريق السماوي، أن مسؤولي بيراميدز ، لم يتلقوا أية عروض رسمية من قبل النادي الأهلي، للحصول على خدمات البوركينابي إيرك تراوري.

وأكدت المصادر أن بيراميدز لا يفكر في بيع تراوري، في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب رغبة الجهاز الفني باستمراره مع الفريق السماوي.

ويعد تراوري من أهم عناصر بيراميدز والاستغناء عنه في الوقت الحالي أمر صعب، مؤكدة ً أن الاعب قد يدخل في صفقة تبادلية في حالة واحدة لو حصلنا على عمرو السولية أو حمدي فتحي، لكن لا توجد نية لرحيله.

الجدير بالذكر أن تراوري قد انضم لصفوف بيراميدز الصيف قبل الماضي قادمًا من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة.