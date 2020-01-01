فاتورة التليفون الأرضي..الإستعلام عنها إلكترونيا ومواعيدها وطرق الدفع

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي مقسمة على أربعة أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر.





وذلك عبر إصدار فاتورة شهر يناير، والتي تشمل أشهر يناير، فبراير، مارس.





ثم فاتورة شهر أبريل، وتشمل أشهر أبريل، مايو، يونيو.





ثم فاتورة شهر يوليو، وتشمل أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر.





ثم فاتورة شهر أكتوبر وتشمل أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.





ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم ١٥ من الشهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة لإلغاء مدة السماح .









خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات





للاستعلام إضغط على الرابط التالي من هنا





ويمكن لعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020، من خلال خطوات:





إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي.

يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.

عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.

عقب العلمية السابقة ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني.