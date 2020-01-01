محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة من 258 الى 255 درجة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:21 م
محافظ قنا
محافظ قنا
بسام عبدالحميد
وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة الى 255 درجة للعام الدراسى 2020 2021 وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية.



كما وافق المحافظ علي خفض تنسيق التعليم الفنى الصناعى حيث تم خفض الحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 253 درجة للبنين و240 درجة للبنات والحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 215 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 198 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات180 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 210 درجة والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 195 درجة.



كما تم خفض تنسيق التعليم الثانوي التجارى بحد ادنى 250 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و238 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و225 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات و230 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات.



وتم خفض الحد الادني للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات الي 190 درجة، وبقي الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية كما هو 120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعى فقط وايضا 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات.



وأعرب محافظ قنا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب فى العام الدراسى الجديد وإحراز المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة.


وكان العديد من أولياء الأمور بمحافظة قنا، طالبوا اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتورة صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بخفض درجات القبول بالثانوية العامة أسوة بالمحافظات الأخرى.

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