نمو حجم الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة إلى 365 مليون ريال

كشف تقرير "الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020" الصادر اليوم عن شركة MAGNiTT، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية حقق نمواً بنسبة تجاوزت 102% بإجمالي وصل إلى أكثر من 365 مليون ريال في 45 صفقة خلال النصف الأول من عام 2020م مقارنة مع النصف الأول من عام 2019م، لتتواصل بذلك المملكة للعام الثاني على التوالي بموقعها في المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.









وأوضح التقرير أن مجموع قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من 2020م تجاوز إجمالي المجموع في العام 2019م بأكمله الذي بلغ أكثر من 250 مليون ريال ما يجعل 2020م أعلى عام من حيث إجمالي قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة.









وقال التقرير :" إنه بهذه الزيادة، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة قد نما بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ 17 نسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في المملكة 102%".









وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بلغ 8% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 29%.









وتأتي الزيادة في قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات رغم جائحة فيروس كورونا، إذ شهدت المملكة خلال النصف الأول من عام 2020م العديد من الجولات الاستثمارية الكبيرة، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال، وبذلك حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على هيمنته بوصفه أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%.









وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: " إنه لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقاً جاذباً لريادي الأعمال داخل المملكة وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها ونتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة التي استمرت خلال جائحة فيروس كورونا، وبذلك تحسنت منظومة الاستثمار الجريء لتتماشى مع هذه التطورات مما جعل المملكة من أسرع بيئات العمل نمواً في المنطقة".









يذكر أن "منشآت" تحرص على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة وتسخير استغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة.









وتعد شركة MAGNiTT إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص.