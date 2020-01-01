محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة عقارات مخالفة (صور)

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة ثلاثة عقارات مخالفة جميعها مكونة من دور أرضي و٩ أدوار علوية مبنية على أراضي زراعية وذلك بمنطقة أبيس العاشرة الطريق الدائري بنطاق حي وسط.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إنه سيتم هدم تلك العقارات المخالفة حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه لا يجوز التصالح على تلك العقارات لمخالفتها شروط التصالح، نظرًا لكونها تم بنائها على أراضي زراعية.



