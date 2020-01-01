مراقبون يكشفون هدف أردوغان بشأن آليا صوفيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:20 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشف مراقبون، هدف قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن آليا صوفيا بالحصول على دفعة مؤقتة من الشعبية.

 

وقد قرر "مجلس الدولة" التركي، في التاسع من يوليو، إبطال قرار وزاري صدر عام 1934 كان قد صنّف "آيا صوفيا" متحفا.

 

وقال المراقبون، إن هذا القرار جاء من قبل المحكمة العليا في أعقاب حملة مكثفة قام بها مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل هذا المعلم الأثري في اسطنبول الذي يرجع تاريخه إلى حوالي 1500 عام إلى مسجد.

 

وأوضح المراقبون، أن التعديل الدستوري الذي أُجري في عام 2010، سمح لإردوغان بتعيين غالبية قضاة "المجلس" الحاليين، لذلك لم يكن القرار مفاجئا.

 

ومن بين جملة أسباب أخرى، يرغب أردوغان على ما يبدو في المضي قدما بعملية التحويل من أجل عكس مسار التدهور المستمر الذي تشهده قاعدته الشعبية حاليا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يمنحه هذا القرار أكثر من دفعة مؤقتة من الشعبية.

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