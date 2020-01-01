5 آلاف جنيه بدلات حضور اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2020، اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.





وجاء نص قرار الرئيس في مادته الأولى « يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد وعضوية كل من: سامي عبد الهادي محمد نائبا للرئيس ومحمد سعودي قطب السيد نائبا للرئيس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الغدارة، وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.



