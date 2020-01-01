شاهد.. خالد الجندي يفتح النار على المثليين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المثليين والمثلييات هما المعلونين والمعلونات والمطرودين من رحمة الله والمطرودات والمتنجسين والمتنجسات، مؤكدًا أن ممارسي الشذوذ الجنسي هم جناة وليسوا ضحايا، ويعتدون على قيم جميع الديانات، وعلى القيم الأخلاقية.





وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبلانة" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، اليوم الأربعاء، أن حالة الدلع الاجتماعي لن تفرض سوى المزيد من الكوارث والمهازل التي نطالب بأن نستجيب لها كما استجاب الغرب لشذوذهم.





واعتبر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المتحرش ساعي فساد، وهو من الوحوش الحيوانية التي لا تنتمي للإنسان وهو ناشر للفساد ويمارسه ويحرض عليه، والله سبحانه وتعالى يقول: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، معقبًا: "بيوصل الفساد ديلفيري".





وحول من يدافعوا عن المتحرش والمثليين، عقب "الجندي"، قائلًا: "أنا مواطن سيساوي، مقتنع بالرئيس السيسي من ساسي لراسي، والرئيس السيسي رد على المتشدقين بحقوق الإنسان بقوله والأمهات اللاتي فقدن أولادهم ألسنا من بني الإنسان، ومن فقدوا آبائهم أليسوا من بني الإنسان، هل حقوق المتحرش والمغتصب والإرهابيين أولى من حقوق الضحايا".





وكشفت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي قامت به واعظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن ظاهرة التحرش، وأجاب عليه نحو(1540)، 94% من الإناث، 6% من الذكور، أن نحو 87.9% من العينة أشاروا إلى تعرضهم للتحرش و12.1% لم يتعرضوا، وذلك في إطار فعاليات وأنشطة حملة "التحرش جريمة أخلاقية" والتي أطلقها المجمع لتوعية الناس والحد من تلك الظاهرة.





وذكرت نتائج الاستبيان أن "الشارع" جاء من أكثر الأماكن عرضة للتحرش من وجهة نظر عينة الاستبيان بنسبة 71.8%، ثم المواصلات العامة بنسبة ٧١.٥%، يليها الجامعة والبيت والمدرسة والنوادي.





وفيما يتعلق بالمراحل العمرية التي يمكن أن تكون عرضة للتحرش في الأماكن السابقة وغيرها، أوضحت نتائج الاستبيان أن العينة أجابت بأن "مرحلة المراهقة" هي من أكثر المراحل التي تتعرض فيها المرأة للتحرش بنسبة ٦٩.٣%، يليها مرحلة الشباب بنسبة 55.5%، ثم مرحلة الطفولة بنسبة 47.7%.





كما توصلت نتيجة الاستبيان إلى أن أكثر المتحرشين كانوا من "الغرباء" وليس ممن يعرفونهم بنسبة ٧٠%، كما جاء في المرتبة الثانية الأقارب بنسبة ٢٠%، ومن الأقارب المحارم بنسبة ٧.٧%.





وفيما يتعلق بمعرفة المبحوثين بعقوبة التحرش في الإسلام، أظهرت النتائج أن 54.6% لا يعرفون عقوبة التحرش في الإسلام مقابل 24% يعرفون تلك العقوبة و4.4% لا يهتمون بمعرفة تلك العقوبة، بينما نحو نسبة ٣٧% من العينة على دراية بعقوبة التحرش في القانون، وأن ٦١% ليس لديهم تلك المعرفة.





أما من جانب دور الأسرة في دعمها لأفرادها في اتخاذ إجراءات ضد المتحرشين بهم، توصلت النتائج إلى أن نحو 44% من العينة رأت أن الأسرة لا تدعمها في هذا الأمر، في حين أن 18% أكدوا دعم الأسرة لهم، و27% يرون أن الدعم محدود.





وعن أسباب التحرش أشارت النتائج إلى أن نحو 63% يرون أن من أبرز أسباب هذه الظاهرة هو "المرض النفسي"، بينما اختار نحو 51.9% منهم من ضمن الاختيار المتعدد للأسباب "ضعف الوازع الديني"، كما جاء اختيارهم لـسبب تعاطي المخدرات بنسبة 34.1%.





وباعتبار أن ظاهرة التحرش من الظواهر السلبية التي ينتج عنها مشاكل متعددة في المجتمع، كشفت نتائج الاستبيان أن 53% من العينة أشاروا إلى تأثرهم سلبًا بهذه الظاهرة، و28% تأثروا بشكل محدود، بينما لم يتأثر نحو 8% منهم بهذا السلوك، كما أن نحو 11% من إجمالي العينة التي تم استطلاع رأيها فكروا في الانتحار بعد تعرضهم للتحرش.



