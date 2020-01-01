رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:05 م
الجولة
الجولة
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المركز الاستشاري للدراسات والخدمات الزراعية، بجامعة الفيوم بمدينة دمو، وذلك اليوم الأربعاء.

تأتي تلك الزيارة في إطار متابعة استعدادات الجامعة للزيارة المرتقبة للجنة قطاع الدراسات الزراعية لمتابعة الأعمال الانشائية التي تمت خلال الفترة الماضية للموافقة علي إنشاء كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل بالموقع وما تم إنجازه من أعمال إنشائية موجها بسرعة التنفيذ طبقا للجدول الزمني المتفق عليه وشملت الزيارة تفقد أحواض الاستزراع السمكي والتي تضم ٦ أحواض لإنتاج الأسماك.

كما تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية للامتحانات، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد فاروق، عميد كلية التربية، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، حيث قام سيادته بتفقد الامتحانات بكلية التربية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، وتفقد سيادته كافة الوسائل التي من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة. وشدد سيادته على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحراري واكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحرص على سلامتهم.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى ضرورة تواجد أستاذ المادة في كل لجنة وذلك لتوضيح ما قد يكون غامض أو غير مفهوم من الأسئلة متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال إنشاء كلية الثروة السمكية (صور)

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