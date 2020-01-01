للجلسة الثالثة علي التوالي ..مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.22% في الختام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:03 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبي  المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2048.20 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليون درهم ليغلق عند مستوى 291.39 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 178.7 مليون سهم محققة ما قيمته 163.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3255 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.
 

وقفز 11 سهماً بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.95%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.45%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 20 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.11% خلال التعاملات الصباحية

تراجع سوق دبي المالي بختام التعاملات ..وسهم "دبي للمرطبات" يتصدر القائمة الحمراء

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 2.8% بختام أولي جلسات إبريل

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.83% بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يخسر6.1 نقطة مع بداية جلسة التداول

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.04% بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

01:02 م

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام