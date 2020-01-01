للجلسة الثالثة علي التوالي ..مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.22% في الختام









أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2048.20 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليون درهم ليغلق عند مستوى 291.39 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 178.7 مليون سهم محققة ما قيمته 163.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3255 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.





وقفز 11 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.95%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.45%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%