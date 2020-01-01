آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:02 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي نادي الزمالك، طلبوا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، التدخل لإقناع فرجاني ساسي تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.


جاء طلب مسؤولي الزمالك من كارتيرون بضرورة التدخل لإقناع فرجاني ساسي، هي العلاقة المميزة التي تجمع بين الفرنسي والدولي التونسي.


وأشارت التقارير أن فرجاني ساسي يرحب بتمديد عقده مع نادي الزمالك، لكنه طلب من باتريس كارتيرون ومسئولي القلعة البيضاء مدة، حتى نهاية مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل.


وعاد فرجاني ساسي إلى القاهرة، قادما من تونس الأسبوع الماضي، وانتظم في معسكر الزمالك ببرج العرب بالإسكندرية.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 20 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

01:02 م

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام