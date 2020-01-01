ارتفاع معدل الفقر في إندونيسيا إلى 9.78% خلال مارس الماضي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي (بي.بي.إس) الصادرة اليوم ارتفاع معدل الفقر في إندونيسيا إلى 9.78 في المائة خلال مارس الماضي مقابل 7.41 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوهاريانتو رئيس المكتب القول إن عدد الفقراء ارتفع في إندونيسيا بمقدار 1.28 مليون شخص سنويا إلى 26.42 مليون شخص في مارس الماضي.


حدد مكتب الإحصاء الفقير في إندونيسيا خلال مارس الماضي بالشخص الذي يقل دخله الشهري عن 454652 روبية (31.1 دولار).


كان عدد الفقراء في إندونيسيا خلال سبتمبر الماضي 24.79 مليون شخص بنسبة 9.22 في المائة من سكان البلاد.


وقال سوهاريانتو إن تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الإندونيسية خلال الربع الأول من العام الحالي وتدهور قطاع السياحة بسبب الجائحة أدى إلى ارتفاع معدل الفقر في إندونيسيا.

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