إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد طه
نفذت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الاربعاء، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة.

حيث تمكنت الحملة من إزالة 27 ألف متر أرض زراعية متعدي عليها بالطريق الدائري شمال المدينة، ومنزلين ومحل تجاري وسط مدينه الغردقة.

وشارك في الحملة مركبات قوات الأمن المركزي ومعدات الوحده المحلية برئاسه العميد محمد السيد رئيس حي شمال الغردقه واشراف اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة والعقيد محمد جاد مدير إدارة شرطة المرافق، بإزالة فورية لعدد 27 ألف متر تعديات علي اراضي زراعيه بالطريق الدائري بمدينه الغردقة، ومنزل ومحل بمنطقة زرزاره وسط مدينه الغردقه ومنزل بمنطقة الدهار خلف الكنيسة تم البناء بالمخالفة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)

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