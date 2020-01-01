إزالة 27 ألف متر فى حملة مكبرة بالغردقة (صور)
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:47 م
محمد طه
نفذت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الاربعاء، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة.
حيث تمكنت الحملة من إزالة 27 ألف متر أرض زراعية متعدي عليها بالطريق الدائري شمال المدينة، ومنزلين ومحل تجاري وسط مدينه الغردقة.
وشارك في الحملة مركبات قوات الأمن المركزي ومعدات الوحده المحلية برئاسه العميد محمد السيد رئيس حي شمال الغردقه واشراف اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة والعقيد محمد جاد مدير إدارة شرطة المرافق، بإزالة فورية لعدد 27 ألف متر تعديات علي اراضي زراعيه بالطريق الدائري بمدينه الغردقة، ومنزل ومحل بمنطقة زرزاره وسط مدينه الغردقه ومنزل بمنطقة الدهار خلف الكنيسة تم البناء بالمخالفة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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