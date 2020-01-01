ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

انطلق امس مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بلقاء بين تشيلسي ونورويتش سيتي وانتهي بفوز البلوز بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي جيرو .





ويقام اليوم أربع مباريات يعد أبرزهم عندما يستضيف أرسنال نظيره ليفربول على ملعب الامارات فى قمة مباريات الجولة ، بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث.





ترتيب الدوري الانجليزي

ليفربول 93 نقطة

مانشستر سيتي 72 نقطة

تشيلسي 63 نقطة

ليستر سيتي 59 نقطة

مانشستر يونايتد 59 نقطة

وولفرهامبتون 55 نقطة

شيفليد يونايتد 54 نقطة

توتنهام هوتسبير 52 نقطة

أرسنال 50 نقطة

بيرنلي 50 نقطة

ايفرتون 45 نقطة

ساوثهامبتون 45 نقطة

نيوكاسل 43 نقطة

كريستال بالاس 42 نقطة

برايتون 36 نقطة

ويست هام 34 نقطة

واتفورد 34 نقطة

بورنموث 31 نقطة

أستون فيلا 30 نقطة

نورويتش سيتي 21 نقطة