شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:35 م
فيوريلا تشرتشيانو
فيوريلا تشرتشيانو
أثارت فتاة تدعى فيوريلا تشرتشيانو، موجة واسعة من الغضب برقصها بملابس مكشوفة، مكونة من هوت شورت وكروب توب أبيض، داخل مسجد "الذخيرة" الأثري في قطر.

رقصة لا تتعدى عدة دقائق أدتها الفتاة فيوريلا تشرتشيانو في مسجد الذخيرة الأثري في قطر، أثارت بسببها جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.


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ونشرت الفتاة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونستعرض في السطور التالية معلومات عن الفتاة المثيرة للجدل.

- فيوريلا تشرتشيانو، من دولة بيرو، وتبلغ من العمر 32 عاما.

- سافرت 36 دولة حول العالم.

- تعرف نفسها بأنها مسافرة.

- هي واحدة من الإنفلونسرز على السوشيال ميديا ويتابعها على إنستجرام فقط ما يقرب من 300 ألف شخص.

- هي حاصلة على بكالوريوس في التسويق الرقمي.

- بدأت عملها كموديل في فترة مراهقتها، قبل أن تتجول حول العالم.

- تهوى تصوير الأماكن من مختلف دول العالم، ما زاد من شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تملك فيوريلا تشرتشيانو خط تصميم خاصا بها يدعى FC Style Peru.

- الفيديو نشرته لترحب بنفسها في الدول العربية وبدأت ب"اهلا بكم في الدول العربية" وهي فيديوهات لترويج السياحة.

- قررت فيوريلا تشرتشيانو الاستقرار في الدوحة العاصمة القطرية.

- جاءت التعليقات السلبية على الفيديو بسبب ملابس الفتاة المكشوفة من هوت شورت وتوب فضلا عن الرقص.

- اعتبرها البعض تسيء للمقدسات الإسلامية بسبب رقصها داخل جامع.

- انتشر الفيديو بشدة وسط انتقادات لاذعة للفتاة والحكومة القطرية التي لم تتدخل لوقفها.

شاهد| بـهوت شورت وتوب.. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)
ويأتي رقصها ضمن جولتها للترويج لنفسها وللسياحة في قطر، ولكن مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أدى لموجة من الانتقادات، بين مهاجمة الفتاة تارة، والحكومة القطرية تارة أخرى لسماحها برقص الفتاة داخل المسجد، تنوعت التعليقات على الفيديو، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

شاهد| بـهوت شورت وتوب.. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)
وعلقت الفتاة التي تعرف نفسها بأنها "مسافرة"، في تعليقها على الفيديو باللغة الإنجليزية، "أهلا بكم"، وهو ما اعتبره كثيرون اعتداء على معتقداتهم، واستقرت فيوريلا البالغة من العمر 32 عاما في قطر بعدما جابت 36 بلدا بحسب صفحتها على إنستجرام.

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