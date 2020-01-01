الكويتية روان بن حسين تعلن طلاقها من زوجها بعد خيانته ونقله المرض لها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:30 م
روان بن حسين وزوجها
روان بن حسين وزوجها
صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها بنشرها خبر طلاقها من زوجها وكشفها عن تفاصيل خيانته ونقله المرض لها، وذلك من خلال مجموعة من المنشورات عبر خاصية ستوري "إنستجرام".

روان بن حسين تعلن طلاقها من زوجها
وكتبت روان بن حسين: "ما ان الجميع صار ينشر قصص المتحرشين، أنا حبيت أنشر قصتي. منذ اعلنت ارتباطي بمحمد يوسف المقريف الذي كان لا يزال زوجي ووالد طفلتي، أعرب الجميع عن صدمتهم. أنا هنا الآن لأشرح كل شيء من دون فيلتر وأتوجه تحديداً إلى المتابعين من الشرق الأوسط والذين ما زالوا بتبعون التقاليد الأكثر سوءًا واريد أن يفهموني".

وأكملت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين: "في كل وقت كنت أشعر بالحزن وتم الإلقاء باللوم علي بسبب أخطائه. تحولت إلى شخص مجنون، غير مستقر نفسياً لأنني اكتشفت خيانة والد طفلتي لي مع فتيات الليل. لقد تعرضت لأذى نفسي لدرجة أني خضعت للعلاج، ولكن الحقيقة أن زوجي ذو شخصية سيكوباتية نرجسية، ورغم كل هذا حاولت العمل على إنجاح علاقتنا.. قد يبدو الأمر أشبه بمتلازمة ستوكهولم ولكنني أحببت الشخص الذي يؤذيني".

وتابعت روان بن حسين: "السبب الرئيسي لعدم رحيلي عنه هو اكتشافي لمدى عدائية الناس من حولي.. فهم افترضوا طلاقي وبدؤوا في رفع أصابع الاتهام نحوي مما جعل الموقف أصعب. أنا كنت خائفة من كلامهم ورد فعلهم ولهذا استمريت في علاقة سامة مؤذية. لقد تخليت عن سلامي العقلي من أجل متابعيني".

روان بن حسين كشف تفاصيل خيانة زوجها ونقله المرض لها
وفاجأت روان بن حسين الجميع بقولها:  "والآن دعوني أخبر الجميع بفخر أنني سأحصل على الطلاق من زوجي الذي نقل إليّ مرض فيروس الورم الحليمي بسبب علاقاته العشوائية مع فتيات الليل. وإذا كان هذا سيجعلني "أقل إنسانية" فلا أهتم.. أنا متحمسة جداً للفصل القادم. لا أستطيع الانتظار لأبدأ".

واختتمت روان بن حسين بقولها: "ولكل فتاة تمر حالياً بعلاقة مؤذية، رجاء لا تساومي سلامتك بأي شيء. أنا دمرت سلامتي من أجل ما ظننته الحب ومن أجل طفلتي. الآن أعلم، ابنتي ستكون أفضل بعيداً عن والد على أن تكون مع أب لن يقف في ظهرها أبداً، وأنا سأحب لونا كفاية حتى أنها لن تحتاج لأي شخص آخر"، موضحة أنها لم تلتقي ابنتها منذ شهر لأنها سافرت بمفردها من أجل استخراج جواز سفر لصغيرها، والآن ستعود إليها مجدداً.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية في نهاية رسالتها أن كل الأنشطة التي قامت بها خلال فترة الحظر عبر السوشيال ميديا كانت في فترة الانقلاب والتوتر في حياتها وبعد مرور أيام قليلة فقط من ولادة طفلتها، مؤكدة أن السوشيال ميديا لا تكشف أبداً حقيقة ما يحدث، وطالبت متابعيها بأن يكونوا لطفاء تجاه بعضهم البعض لأنه في النهاية.. لا أحد يعلم ما يمر به الآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلاق روان بن حسين روان بن حسين خيانة زوج روان بن حسين الكويتية روان بن حسين

أخبار تهمك

إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء التصدي لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج

منذ ساعة و 14 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

منذ أقل من ساعتين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 20 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 19 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسرار "جروبات نفسنة الستات" على "فيسبوك"

تعليق صادم لمريم حسين على انفصال مي سليم ووليد فواز

لأول مرة.. مفيدة شيحة تكشف سبب انفصالها عن زوجها

نهى نبيل: "عارفة حدودي جيدًا وأرفض هذا النوع من الدّعايات" (فيديو)

فنانة شهيرة تحذف تفاصيل تعرُّضها للخيانة من خطيبها.. هذه رسالتها له

بعد فضحها لخيانته لها.. هذه الفنانة تعودُ لخطيبها ورسالتها: "إلى حب حياتي آسفة"!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 م

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام