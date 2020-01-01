شاهد بالفيديو.. "كل سنة وانت طيب" لـ إيساف على مزيكا يوتيوب

طرح المطرب إيساف، اليوم، أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" ويعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.





والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.





ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب":

ياللي فاكره قلبي طيب

كل سنه و انت طيب

جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ

وبتعب حبيبتى لانك صاروخ

ورغم اني دايما بقابل بنات

بس انتي عملتي في قلبي شروخ