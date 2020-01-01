الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وحلول الأسئلة المتوقعة "علوم"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:15 م
الثانوية العامة 2020- الجيولوجيا والعلوم البيئية
الثانوية العامة 2020- الجيولوجيا والعلوم البيئية
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وحلول الأسئلة المتوقعة "علوم"

الثانوية العامة 2020 ، انطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 بشعبتيه العلمي والأدبي، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو الماضي، والتي بدأت باختبار اللغة العربية، وتوقفت عند امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "علوم"، الرياضيات البحتية "الرياضيات"، وعلم النفس والاجتمعا الشعبة "الأدبية، والمقرر تأديتهم يوم الأحد الموافق الـ19 من يوليو 2020.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 2020

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة "العلوم"، اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية في الأحد الموافق 19 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، لتقديم محاكاة للطالب تجعله في اختبار تجريبي قبل الدخول إلى اللجنة.

المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية على منصة thanaweya

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، ومن بينها مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها الأحد المقبل الموافق الـ19 من يوليو 2020.

حلول الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

واستعرضت التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

مراجعة مهمة للحصول على الدرجات النهائية في الجيولوجيا والعلوم البيئية

ويأمل طلاب الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.

أفضل المراجعات النهائية في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والمراجعة النهائية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية.

الأسئلة المتوقعة في الجيولوجيا والعلوم البيئية

ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية المقرر تأدية اختبارها الأحد 19 يوليو 2020 عبر توفير محاضرات، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتدابير الاحترازية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الأحد المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وحلول الأسئلة المتوقعة "علوم"

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