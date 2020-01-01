طلب إحاطة بشأن صرف رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2019

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:16 م
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
أعلن مصطفى الجندي، عن تقدمه بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استمرار وزارة التربية والتعليم بصرف رواتب وحوافز مكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014.

وقال "الجندي" في طلبه، اليوم الأربعاء، إن صرف رواتب وحوافز المعلمين علي أساسي راتب 2014 يؤثر سلبًا علي أوضاعهم في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب 2019 الأمر الذي يمثل استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن، في حين يتم محاسبته في الخصومات على أساسي 2019، مما يمثل ضررا كبيرا علي المعلمين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر سيؤدى إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس وفتح الأبواب الخلفية للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرته وسيعود بالضرر علي أولياء الأمور وبناء عليه لابد من التدخل العاجل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لاصدار قرار بتعجيل صرف رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم على أساسي 2019 وذلك للصالح العام.

929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى الأمس.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 73 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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