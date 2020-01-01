أبو الغيط يطالب بتحميل إيران مسئولية زعزعة أمن منطقة الخليج

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:08 م
أبوالغيط
أبوالغيط
وكالات

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران مسئولية زعزعة أمن منطقة الخليج، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يلقى مساندة عربية وإقليمية ودولية واسعة.

 

وقال أبوالغيط، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن تصرفات تركيا تمس وتستهدف الأمن القومي العربي ككل ولا يمكن للجامعة العربية أن تقبل بها.

 

وفي 6 يونيو 2020، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مشترك مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. والتأكيد على أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

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