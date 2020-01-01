للعروس.. ماسكات طبيعية لترطيب الإبط قبل الزفاف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يمكنك استعمالها لترطيب الابط قبل حفل زفافك لتبدين في كامل أنافتك في ليلة العمر، ومنها ما يلي:

ماسك الزبادي والخيار والعسل
- ملعقة كبيرة زبادي
- ملعقة صغيرة عسل
- شرائح خيار
اخلطي الزبادي مع العسل
قومي بتنظيف منطقة الإبطين جيدًا، والتأكد من إزالة أيّ آثار مزيل العرق تمامًا.
ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بالماء.
ضعي شرائح الخيار على بشرتكِ الحساسة، واتركيه لمدة ربع ساعة.
اشطفي المنطقة بالماء وصابون الغليسرين.
كرري عمل الماسك مرتين أسبوعيًّا.

ماسك الحليب مع النعناع والنشا
- ملعقة كبيرة نعناع مفروم
- ملعقة كبيرة نشا
- ملعقتان كبيرتان حليب
- ملعقة صغيرة غليسرين
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيه على بشرتكِ، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
اشطفي بشرتكِ بالماء جيدًا، ويفضل الابتعاد عن أيّ صابون أو غسول يحتوي على روائح قوية.
كرري الماسك مرة أو اثنتين أسبوعيًّا.

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