عبد الرحمن مجدي: أركز في الاحتراف الخارجي وأتمنى السير على طريق صلاح وتريزيجيه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:44 م
صلاح وتريزيجيه
صلاح وتريزيجيه
علي نبوي
أكد عبدالرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلي، أنه يسعى لخوض تجربة احتراف خارج الدوري المصري، مؤكدًا أنه تلقى عدة عروض بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقال عبدالرحمن مجدي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "كنت أسير بشكل جيد قبل فترة التوقف الأخيرة، وأركز على الاحتراف الخارجي، ولا أريد اللعب لأى نادٍ داخل مصر".

وأضاف: "تلقيت عروضا بعد أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، لكن الأمور لم تحسم بعد التوقف الأخير بسبب كورونا".

وتابع مجدي: "أتمنى السير على نفس درب محمد صلاح وتريزيجيه في الاحتراف الخارجي، "بشتغل على نفسي بشكل كويس جدًا في الفترة الأخيرة".

وواصل: "بعد بطولة إفريقيا، تحدث معى أحد الوكلاء وأكد لي وجود عروض من أكثر من فريق هولندي ، إيندهوفن وأياكس أمستردام، حتى الآن الإسماعيلى لم يتلقى أى عروض رسمية، وفي الفترة القادمة سيصل أكثر من عرض رسمي".

وأكمل لاعب الإسماعيلي:" أكثر من وكيل تحدث معي عن الانتقال أيضا لنادي بيراميدز، كما تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك عبر الوكلاء، ولكن أترك المفاوضات للنادي الإسماعيلي، احترم إدارة الدراويش، وأتمنى التتويج ببطولة مع النادي، خاصة البطولة العربية للاندية".

وزاد:" الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، لكن أسعى للاحتراف الخارجي، وأتمنى عدم العودة إلى الدوري المصري، وأسعى للظهور بشكل جيد في أولمبياد طوكيو والانضمام للمنتخب الأول".

وأضاف:" حتى الآن أنا فى النادي الإسماعيلي، ولا أرى نفسي في فريق آخر".

وحول العروض الخليجية، قال مجدي:" نادي الجزيرة الإماراتي تحدث معي للانتقال إلى صفوفه بعد مواجهة البطولة العربية، لكن لا يوجد عرض رسمي".

وأتم: "لم أتلقى اتصالات رسمية من جهاز المنتخب الوطني، ولكن أسعى لتلك الخطوة وتمثيل الفراعنة في أقرب وقت".

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