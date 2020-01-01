تعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر موقع الرسمية للاتصالات billing.te.eg





فاتورة التليفون الأرضي ، يسعى المشتركون بخدمات الشركة المصرية للاتصالات في هذه الأيام، إلى البحث والاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي، ومعرفة قيمتها من أجل سدادها سواء لخدمات الإنترنت المنزلي أو الاتصالات.





خطوات دفع فاتورة الأرضي





ونرصد لكم خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة فاتورة الأرضي المستحقة في شهر يوليو عن الثلاث أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر المقبل.





آلية دفع فاتورة الأرضي





ويتعاقد عملاء المصرية للاتصالات على دفع فاتورة الأرضي مقسمة على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين جميع مستخدمي خدمات الشركة.





هنـــــــــــــــــــــــــــــــا ". ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال الضغط "".





مواعيد صدور فاتورة الأرضي

وتصدر فاتورة الأرضي في اليوم الـ15 من كل شهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .





خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي بسهولة ويسر





- وضع كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





- نختار اظهر الفواتير.





- نختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".





- إضافة البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.





- اختر "سدد".





- نختار طريقة السداد





طرق سداد فاتورة الأرضي





يستطيع عميل المصرية للاتصالات من سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.





تعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر موقع الرسمية للاتصالات billing.te.eg





