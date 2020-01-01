تعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر موقع الرسمية للاتصالات billing.te.eg

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:42 م
فاتورة الأرضي
فاتورة الأرضي
تعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر موقع الرسمية للاتصالات  billing.te.eg

فاتورة التليفون الأرضي ، يسعى المشتركون بخدمات الشركة المصرية للاتصالات في هذه الأيام، إلى البحث والاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي، ومعرفة قيمتها من أجل سدادها سواء لخدمات الإنترنت المنزلي أو الاتصالات.

خطوات دفع فاتورة الأرضي

ونرصد لكم خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة فاتورة الأرضي المستحقة في شهر يوليو عن الثلاث أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر المقبل.

آلية دفع فاتورة الأرضي

ويتعاقد عملاء المصرية للاتصالات على دفع فاتورة الأرضي مقسمة على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين جميع مستخدمي خدمات الشركة.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال الضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــــــا".

مواعيد صدور فاتورة الأرضي
 
وتصدر فاتورة الأرضي في اليوم الـ15 من كل شهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي بسهولة ويسر

- وضع كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- نختار اظهر الفواتير.

- نختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".

- إضافة البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.

- اختر "سدد".

- نختار طريقة السداد

طرق سداد فاتورة الأرضي 

يستطيع عميل المصرية للاتصالات من سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.

تعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر موقع الرسمية للاتصالات  billing.te.eg


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي 2020 فاتورة الارضي فاتورة الأرضي طرق دفع فاتورة الأرضي الاستعلام عن فاتورة الأرضي

أخبار تهمك

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين

لينك Billing.Te.Eg لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٠ عبر موقع المصرية للاتصالات | إليكم أرقام الأعطال والشكاوي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق سدادها أون لاين عبر موقع شركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt | تعرف على مدة الإنتهاء

billing.te.eg | الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي شهر يناير 2020 عبر موقع المصرية للإتصالات وطرق السداد

طريقة سهلة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد انتهاء فترة السماح

We Pay | رابط فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 عبر الشركة المصرية للاتصالات "وي" .. اعرف now خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te.eg

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 م

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام