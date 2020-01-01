أبرزها "تفتيح لونه".. ما لا تعرفيه عن فوائد القرفة للشعر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
تتميز القرفة بالرائحة القوية النفاذة والمميزة وتتعدد فوائدها، ولها فوائد مذهلة للشعر، حيث تعمل على  تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تعمل على إنتاج بصيلات الشعر من جديد، ولفوائد الفرقة للشعر ما يلي:

- تعمل القرفة على تعزيز نمو الشعر بشكل أفضل.
- تعمل القرفة على زيادة تدفق الدم الغني بالمغذيات إلى بصيلات الشعر.
- يمكن استخدام العسل مع القرفة للحصول على اعلى النتائج.
- تعمل القرفة على علاج قشرة الشعر عن طريق استخدام ماء القرفة 
- تعمل القرفة على تقوية وتجديد الشعر، نظراً لإحتواءها على مضادات الأكسدة.
- ماء القرفة يعمل على نمو الشعر الخفيف بسرعة ويقويه 
- ماء القرفة يعمل على تفتيح الشعر الداكن 
- القرفة تعمل على تنظيف فروة الرأس 

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