إيران تسجل 199 وفاة و2388 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 199 حالة وفاة جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2388 إصابة جديدة.

 

وأعلنت الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى 13410 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 264561 شخصا.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، عن إصابة 5 آلاف من الكوادر الطبية  بفيروس كورونا وتوفي من بينهم 140 شخصا.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن 3411 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 227561 شخصا.

 

وأكدت الصحة الإيرانية، أن 25 إقليما (من أصل 31) في وضع صحي خطير، مضيفة أن 12 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة جراء تفشي الوباء، و13 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

 

 

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