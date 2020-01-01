ضبط 33 قطعة سلاح و81 قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:40 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات في جميع المديريات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت في خلال 24 ساعة من ضبط 22 قطعة سلاح ناري، 81  قضية مخدرات، وتنفيذ 48051 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وكشف بيان لوزارة الداخلية، أنه في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (عدد 22 قطعة سلاح نارى، بحوزة 18 متهما) وذلك على النحو التالي: ثلاث بنادق آلية، ثلاثة بنادق خرطوش، طبنحة، 15 فردًا محليًا، 12 طلقة مختلفة الأعيرة، و132 قطعة سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام، فقد تم تنفيذ (48051) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 177 حكم جناية، 15145 حكم حبس جزئي، 2986 حكم حبس مستأنف، 23031 حكم غرامة، 6712 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (81) قضية مخدرات بحوزة (90) متهم، ضُبط خلالها الآتي: 230 جراما من البانجو، 3،729 كيلو جرام من الحشيش، و360 جراما من الهيروين، 1،690 كيلوجرام من مخدر الشابو، 100 جرام من مخدر البودرة، 840 من مخدر الأستروكس، 15 جراما من مخدر الفودو، و834 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 23 متهما هاربا، و15 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و(177) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26450) مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (106) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.


تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط  (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٥٦١٢ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٣٠ حكم جناية، ٢١٦٦٢ حكم حبس جزئي، ٤١٧١ حكم حبس مستأنف، ٣٩٠٢٥ حكم غرامة، ١٠٤٢٤ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ١ من تشكيلات عصابية ضم ٣ متهمين، ارتكبوا ٥ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٨٠ قضايا مخدرات بحوزة ١٩٤ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٢ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٣ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

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