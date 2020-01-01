كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه أوساسونا مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





قائمة برشلونة شهدت عودة الهولندي فرانكي دي يونج والبرازيلي أرثور ميلو بعد التعافي من الإصابة، فيما استمر غياب صامويل أومتيتي المصاب.





وضمت القائمة كلا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - جونيور - ريكي بويج - أنسو فاتي - أروخو - أرناو.



