في استجابة سريعة.. التضامن تعلن تقديم الدعم لكفيف يعمل في البناء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أشاد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، بالحاج أيمن سعد، كفيف يعمل في البناء بمساعدة نجله لكسب قوت يومه، والسيدة كريمة التي تتنقل بسيارة نقل بين الأسواق لمساعدة ابنتها المريضة من ذوي الإعاقة، قائلًا إن هذه النماذج مشرفة ومحترمة تعلي قيمة العمل مهما كانت الظروف.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن من اكثر ما يلفت الانتباه هو تفاعل المجتمع مع هذه النماذج، مما يدفع الحكومة لتقديم يد العون لهم والاهتمام بهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه النماذج من حقها الاستفادة من برامج الدعم النقدي للوزارة، أو الاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي، بتوفير مشروعات لهم من خلال برنامج "فرصة" وبنك ناصر الاجتماعي، معقبًا: "إحنا تحت أمرهم"، متعهدًا بعمل الوزارة على التواصل معهم وتقديم يد العون لهم.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تختلط فيه مشاعر الصدمة بالإعجاب والإحساس بالتضامن، فهو لأب مخلص "كفيف"، يعاني من ضيق العيش ومحدودية الرزق لكن وهبه الله سعة في الصبر وقوة في الإرادة، تكاد تضاهي ملايين من البشر.

الفيديو لأب يخطو بحرص، متكئا على صغيره، لتتزاحم على أكتافه "أعباء الحياة" مع أشولة الرمل والأسمنت والطوب بأحد مواقع البناء، لتتجلى لوحة فنية بشرية محملة بأكبر قدر من الرسائل والمشاعر المختلطة في آن واحد.

لأب الذي يستمد طاقته من ولده، لا يكل ولا يمل بحثا عن الرزق، ولم يمنعه مايعانيه من حرمان نعمة البصر، من أن يتمتع بالبصيرة، وقد حباه الله بصغيره الذي يحمل روح كبيرة، تحملت المسؤوليات الضخمة في عمر قصير، لكن يشاء الله أن يعينهما على عثرات الطريق.

صدمة تعرض لها الكثيرين، حينما وجدوا أن 100 جنيه، هي كل ما يتحصل عليه الأب الأربعيني، لقاء تحمل مشقة لا يقدر عليها الكثير من الناس، وأنها ثمن لعشرات المرات من الصعود والنزول مع أشولة الطوب والرمل والأسمنت في مواقع البناء، وتألموا لما نشر عن الرجل: "أصحاب أماكن العمل بيخلوا أجري اليومي أقل من اللي شغالين معايا عشان ظروفي وحركتي البطيئة".

التحرك الإيجابي جاء من جانب أحد سكان منطقة الزمالك، والذي سجل مقطع فيديو للأب الكفيف وهو يرفض الاستسلام للظروف مهما كانت، ويعاونه أبنه على حمل أشولة الأسمنت في موقع عمل بأحد العمارات هناك، ليسارع الشخص بنشر الفيديو الذي أثار حالة من التفاعل الملحوظ.

حالة التعاطف الهائلة التي أبداها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، يظهر مشاعر إيجابية ثمينة، طالبوا بترجمتها إلى إجراءات لدعم وتشغيل الرجل الأربعيني، والحفاظ عليه وعلى مستقبل أبنه، وأن يكون هناك قرار سريع بتوفير فرصة عمل لائقة له، وأن يكون هناك أي من أشكال التكريم لصاحب الإرادة الحديدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفيف دعم كفيف يعمل بالبناء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ ساعة و نصف

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

التضامن: إغلاق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة

"التضامن" عن فيديوهات التجاوزات بدور الأيتام والمسنين: "وقائع قديمة أو غير حقيقية"

"الفجر" تكرم محمد العقبي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي

فيديو "اعمليها على روحك" يُشعل مواقع التواصل.. القصة الكاملة لمسنة أبكت المصريين

النيابة تحقق.. تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "اعمليها على روحك" لسيدة مسنة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام