تفاصيل الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:03 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2020 من الحاصلين على الثانوية العامة أو قسم الضباط المتخصصين.

وأشار إلى أن إجراءات القبول في الكلية تتضمن اجتياز الاختبارات وهي: اختبارات القدرات، هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

كشف السمات: ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتي اختبار لقياس القدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

اختباري المقاس والقوام: واختبار المقاس، يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة ولا يكون للطالب حق الإعادة.

ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن الطول ٩٠ ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي: ويتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة المختصة والمتقدم في حالة رسوبه الحق في العادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي: يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي: ويتم في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

الاختبار الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية متقدمة وتضم "موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، مقياس سمع تقليدي، وظائف الكبد والكليتين، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، تحليل الايدز، تحليل السكر التراكمي، تحليل دم صورة كاملة، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، وتحليل إنزيمات تكسير العضلات".

لجنة الاختيار "الهيئة": عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختيار، والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.


وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، بأكاديمية الشرطة؛ لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

ويشارك فى الحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملى كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول، عن شروط ومعايير القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020.

وقال المصدر إن من أبرز ملامح شروط القبول، أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وواضاف المصدر تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ومنها ألا يقل طول القامة للطالب عن ١٧٠ سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح بالكشف بالنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من ٤٠ في المئة من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الإربعاء، بأكاديمية الشرطة لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

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