ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 0.6 % في يونيو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
رويترز
 أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 بالمئة في يونيو من 0.5 بالمئة في مايو .

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد يشير لانخفاض المعدل إلى 0.4 بالمئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 بالمئة من 1.2 بالمئة في مايو أيار. كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دن تغيير عند 1.2 بالمئة.



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