التنسيق الحضاري يعقد حلقة نقاشية عن كتاب "الزمالك القيمة والتراث"

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، حلقة نقاشية حول كتاب "الزمالك القيمة والتراث" باكورة إصدار سلسلة "ذاكرة المدينة" التي أطلقها الجهاز، وذلك في الثانية عشر ظهر يوم الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ عبر برنامج زووم ويدير النقاش الإعلامي الكبير " د. جمال الشاعر".





صرح بذلك رئيس الجهاز مضيفا إن هذا الكتاب يوضح التدرج العمراني بحي الزمالك مع اختلاف المدارس المعمارية به وكذلك التطور الديمرجرافي لهذا الحي الراقي.. ويدير النقاش مجموعة من المتخصصين المعمارين وأساتذة التاريخ والاثاريين.. وهم أ. د. محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الاسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس الفر يق البحثي للكتاب ، أ. د. دليلة الكرداني أستاذ العمارة و التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، أ. د. حاتم الطويل أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، المهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، أ. د. إيمان عامر استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة ، د. إسلام محمد أحمد عبد القدوس مدرس الهندسة المعمارية و التصميم العمراني بالمعهد العالي لتكنولوجيا الهندسة وعضو فريق العمل البحثي الخاص بالكتاب كما ضم فريق العمل أيضا كل من أ. م. د. إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ المعاصر والإرشاد السياحي ، أ. كريمة حسبن احمد نصر مدرس مساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس ، أ. إسراء حميدو ابو زيد باحث الماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس.





يذكر أن كتاب "جزيرة الزمالك القيمة والتراث" هو الإصدار الأول لسلسة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز، كما أصدر الجهاز الفيلم الوثائقي. " ذاكرة المدينة" الذي وثق به الجهاز لمشروع "عاش هنا" و"حكاية شارع" تخليدا وتوثيقا للرموز الوطنية والرواد من شهداء الجيش والشرطة، والسياسين ، والأدباء و الفنانين، والتشكيليين، وكل المبدعين في شتى المجالات لاتاحة الفرصة للاجيال الحالية والقادمة للتعرف علي انجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم في المستقبل.



