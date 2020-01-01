عمومية " الأسكندرية للأسمنت " توافق علي شطب أسهمها إختيارياً من البورصة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:21 ص
الاسكندرية للأسمنت بورتلاند
الاسكندرية للأسمنت بورتلاند
نيفين سمير

كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين.

وأوضحت الشركة في بيان  للبورصة المصرية اليوم أن الجمعية ق وافقت أيضاً على تعديل المادة 4 بالنظام الأساسي للشركة

وسجلت الشركة خلال 2019 صافي خسارة بلغ 236.3 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت 394.1 مليون جنيه خلال العام المقارن. 

وسجلت الإيرادات المجمعة خلال 2019 نحو 2.19 مليار جنيه، مقابل 2.86 مليار جنيه في 2018. 

وعن المؤشرات المالية المستقلة خلال 2019، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 157.44 مليون جنيه بنهاية 2019، مقابل خسائر بقيمة 251.97 مليون جنيه في 2018.

ووصل سعر السهم في البورصة المصرية اليوم الي 5.9 جنيه .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 16 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ ساعة و 25 دقيقة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

حذف أسهم "ميراكو" من البورصة المصرية 15 يوليو المقبل

عمومية أورانج توافق على شطب اسهمها من البورصة

"أورانج" تتلقي طلبات بيع المتضررين من شطبها 11 نوفمبرالمقبل

اليوم .. "أورنج" تشتري أسهم جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري

301.8 مليون جنيه خسائر "السويس للأسمنت " خلال 6 شهور .. 3 معلومات عن الشركة .. تعرف عليها

السويس للأكياس تشتري 252.7 ألف سهم من المتضررين من الشطب الإختياري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

05:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام