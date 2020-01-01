عمومية " الأسكندرية للأسمنت " توافق علي شطب أسهمها إختيارياً من البورصة





كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الجمعية ق وافقت أيضاً على تعديل المادة 4 بالنظام الأساسي للشركة





وسجلت الشركة خلال 2019 صافي خسارة بلغ 236.3 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت 394.1 مليون جنيه خلال العام المقارن.

وسجلت الإيرادات المجمعة خلال 2019 نحو 2.19 مليار جنيه، مقابل 2.86 مليار جنيه في 2018.

وعن المؤشرات المالية المستقلة خلال 2019، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 157.44 مليون جنيه بنهاية 2019، مقابل خسائر بقيمة 251.97 مليون جنيه في 2018.





ووصل سعر السهم في البورصة المصرية اليوم الي 5.9 جنيه .