بيت المسرح يستعد لاستقبال جمهور "الليلة الكبيرة" و "البخيل"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يستعد لاستقبال جمهوره في أول ليالي عرض لمسرحياته بساحة الهناجر بالأوبرا ، و ذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع الأنتاج الثقافي، حيث يقدم البيت الفني للمسرح عرضي "الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يعقبه عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، ابتداء من الخميس القادم الموافق ١٦ يوليو الجاري بساحة مركز الهناجر للفنون في تمام السابعة مساء.





و أضاف "مختار " أن لجنة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.









جدير بالذكر أن عرض "الليلة الكبيرة " يقدم ابتداء من الخميس ١٦ يوليو و حتى الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو يوميا ماعدا الأحد ، العرض بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا.







