بيت المسرح يستعد لاستقبال جمهور "الليلة الكبيرة" و "البخيل"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يستعد لاستقبال جمهوره في أول ليالي عرض لمسرحياته بساحة الهناجر بالأوبرا ، و ذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع الأنتاج الثقافي، حيث يقدم البيت الفني للمسرح عرضي "الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يعقبه عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، ابتداء من الخميس القادم الموافق ١٦ يوليو الجاري بساحة مركز الهناجر للفنون في تمام السابعة مساء.

و أضاف "مختار " أن لجنة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.


جدير بالذكر أن عرض "الليلة الكبيرة " يقدم ابتداء من الخميس ١٦ يوليو و حتى الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو يوميا ماعدا الأحد ، العرض بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا.


 أما عرض "البخيل" فيقدم أيام الخميس و الجمعة و السبت ١٦،١٧،١٨ يوليو ، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد ، مكياج أمل حسام ، العرض من إعداد وإخراج خالد حسونة.

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