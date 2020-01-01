أسعار النفط ترتفع بعد تراجع حاد في مخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
رويترز
صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء إثر تراجع حاد في مخزونات الخام الأمريكية فيما تترقب السوق الخطوات المقبلة من اجتماع مرتقب في وقت لاحق يوم الأربعاء بشأن المستوى المستقبلي لتخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.5 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 43.12 دولار فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 40.52 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو تموز متجاوزة بذلك توقعات المحللين بتراجعها 2.1 مليون برميل مما يعكس انتعاش الطلب على الوقود على الرغم من جائحة كورونا.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية يوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالإمدادات، ستراقب السوق عن كثب أنباء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتخذ أهم أعضاء أوبك وحلفائها ومنهم روسيا، أو ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، قرارا بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا التي تنتهي في يوليو تموز أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا.


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