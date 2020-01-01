تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر في مران الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.

ويخوض الأهلي مباراة ودية الأسبوع المقبل في إطار تحضيرات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة.

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