القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن رؤية هلال ذو الحجة ستكون الاثنين المقبل، ولكن سيتعذر رؤية الهلالي، وبالتالي يكون الثلاثاء المقبل هو المتمم لشهر ذو القعدة، والأربعاء المقبل بداية شهر ذو الحجة، ويكون 31 يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مواعيد صلاة عيد الأضحى نتيجة الفروق في التوقيت بين المدن المصرية المختلفة تبدأ من الساعة 5:25 وحتى السادسة صباحًا.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول مدينة تحل بها صلاة العيد هي طابا في الساعة 5:25، والعريش 5:26، والقاهرة 5:38 دقيقة، والجيزة 5:39، ومرسى مطروح 5:52، والسلوم الساعة 6:00 صباحًا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنيــــن 29 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 2072020م (يوم الرؤية).

وقال المعهد في بيان له، إنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر في دراستها لتفسيرها.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 2172020م فلكيًا هو المتمم لشهـر ذي القعــــدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 2272020م.، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيًا يوم الخميس 3072020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 3172020م.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكي شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته واعلانه على صفحة المعهد الالكترونية. كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواه ومتابعي الظواهر الفلكية.

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