اليوم.. الأهلي يخضع للمسحة الطبية الرابعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:36 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن النادي يحرص على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية.

وتضمن الإجراءات، قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وكان النادي أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي، منذ بداية الأزمة.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

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