صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:35 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ،  حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 2.220 نقطة ليصل إلى مستوى 5096.44 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 13.700 نقطة ليصل إلى مستوى 5566.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسراً 13.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4175.68 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 22.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4173.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 77.9 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار كويتي عبر 4079 صفقة.



وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.23%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.82%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%.
 
 
وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.49%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.64%، فيما تصدر سهم شركة وربة كابيتال القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.59% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 5.19%.
 

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