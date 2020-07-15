الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة حيث تصل لـ 80-85% أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، رغم أن درجات الحرارة مازالت حول معدلها الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 36 درجة.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي لتكوين الشبورة المائية في الصباح الباكر، مما يقلل الرؤية على الطرق الزراعية والطرق السريعة، مناشدة بالقيادة بهدوء أثناء تواجد الشبورة المائية.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن السبب في ارتفاع نسب الرطوبة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مناشدة المواطنين بتجنب التواجد في أماكن رديئة التهوية مع تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومن يضطر للخروج في هذا التوقيت عليه وضع غطاء واقي للرأس، موضحة ان نسب الرطوبة المرتفعة سوف تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس، منوهة بأن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا بواقع درجة واحدة.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 15 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس



