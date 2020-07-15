صابرين شريف: سعيدة بنجاح أول أعمالي باللهجة المصرية (فيديو)

أعربت المذيعة التونسية صابرين شريف، عن سعادتها بردود الأفعال الايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بأولى تجاربها الغنائية "ملهوفة"، والتي أطلقتها باللهجة المصرية علي قناة مزيكا منذ أيام قليلة.





ووجهت صابرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لفريق عمل "ملهوفة" الشاعر هاني صارو الذي وضع الكلمات والملحن المتميز مدين والموزع المحترف أحمد عبد السلام، بالإضافة إلى دعم شركة عالم الفن وقناة مزيكا للأغنية.





وعلى الجانب آخر، تستعد صابرين لتقديم أغنيتين الأولى باللهجة التونسية والأخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.



