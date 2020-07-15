نننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، وموعد وطرق السداد، تسهيلا عن المواطنين معرفة قيمة الفاتورة المستحقة في شهر يوليو عن الـ3 أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة المقبلة في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري.





ولسهولة معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات يمكنك الضغط على هذا الرابط (( هنا ))





وعبر هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-eg يمكن للمواطنين سداد قيمة فاتورة التليفونا لأرضي والاستعلام عنها، حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي مقسمة على أربعة أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، يوم 15 من الشهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة.





ولمعرفة خطوات الاستعداد وسداد فاتورة التليفون الأرضي إليكم التالي:

إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي.

يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.

عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.

عقب العلمية السابقة ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني.

ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.

ويتم سداد فاتورة التليفون الأرضي في كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت.

المواقع الإلكترونية لتلك المنصات.

كافة محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات

معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري.

مكاتب البريد.

فروع الشركة المصرية للاتصالات والسنترالات.