خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات.. وموعد وطرق السداد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
نننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، وموعد وطرق السداد، تسهيلا عن المواطنين معرفة قيمة الفاتورة المستحقة في شهر يوليو عن الـ3 أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة المقبلة في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري.

ولسهولة معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات يمكنك الضغط على هذا الرابط ((هنا ))

وعبر هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-eg يمكن للمواطنين سداد قيمة فاتورة التليفونا لأرضي والاستعلام عنها، حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي مقسمة على أربعة أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، يوم 15 من الشهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة.

ولمعرفة خطوات الاستعداد وسداد فاتورة التليفون الأرضي إليكم التالي:
إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي.
يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.
عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.
عقب العلمية السابقة ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني.
ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.
ويتم سداد فاتورة التليفون الأرضي في كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت.
المواقع الإلكترونية لتلك المنصات.
كافة محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات
معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري.
مكاتب البريد.
فروع الشركة المصرية للاتصالات والسنترالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون التليفون الارضي

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ 38 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

استخدم هذا الرابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات "we - وي" billing.te.eg

billing.te.eg الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون أو عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وموعد السداد إلكترونيا

Telecom Egypt | فاتورة التليفون الأرضي لنظام الربع سنوي متاحة الآن للاستعلام عبر المصرية للاتصالات.. اضغط هنا لمعرفة طرق السداد

لينك Billing.Te.Eg لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٠ عبر موقع المصرية للاتصالات | إليكم أرقام الأعطال والشكاوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

05:51 ص

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام