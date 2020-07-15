مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:54 ص
مروان محسن
مروان محسن
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة بشأن تجديد عقد المهاجم الدولي مروان محسن، لاعب النادي الأهلي.


وينتهي عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء في صيف عام 2021، وطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تجديد عقد اللاعب، لحاجة الفريق لجهوده.


وبحسب مصادر مطلعة مقربة من اللاعب، فإن مروان محسن طلب زيادة سنوية في عقده الجديد مع الأهلي.


وأوضح المصدر، أن اللاعب يتقاضى 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وطلب اللاعب زيادة عقده، أسوة ببعض لاعبي الفريق.


وأشار المصدر، أن اللاعب لم يحدد المبلغ المطلوب في عقده، إلا أنه ترك التقدير لمجلس إدارة الأهلي.

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