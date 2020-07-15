محمد سلامة ينفي تعاونه مع غادة عبد الرازق في مسلسلها الجديد

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي نبأ حول تعاون المخرج محمد سلامة مع الفنانة غادة عبد الرازق في عمل فني قادم.



وخرج المخرج محمد سلامة عن صمته ليرد على تلك الشائعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وكتب محمد سلامة قائلاً: "يا جماعة أنا ماليش دعوة بمسلسل غادة عبدالرازق، ولا صحة لما تردد عن تعاقدي على المسلسل".



يذكر أن آخر أعمال محمد سلامة مشاركته في مسلسل "الحرامي" بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس، إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.