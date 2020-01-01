ارتفاع عدد المصابين بكورونا في قاعدة عسكرية أمريكية باليابان

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة  "كيودو" اليابانية، بارتفاع عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في القواعد الأمريكية بالبلاد، إلى 136 بعد تسجيل 36 إصابة جديدة في قاعدة "هانسن" فى مقاطعة أوكيناوا اليابانية.

 

وظهر الفيروس التاجي (كورونا) ظهر وتفشى المرض في الأيام الأخيرة، ما أثار غضب حاكم المقاطعة، الذي شكك في الإجراءات، التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من الفيروس.

 

وسجلت قاعدة ميساوا الجوية الأمريكية في محافظة أوموري شمال اليابانن اليوم السبت، عدة إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

ونشرت القاعدة الأمريكية، بيانًا رسميًا قال فيه إنه تم اكتشاف العدوى، بين أفراد عسكريين وصلوا إلى القاعدة في 15 يونيو.

 

وأشارت القاعدة الأمريكية، إلى أن المصابين لم يغادروا أراضي المنشأة العسكرية وهم الآن في عزلة. لكنها لم تقدم أية معلومات عن أعدادهم.

 

أصدرت القاعدة، في 17 يونيو، بيانا حدد الإصابات بمرض كوفيد-19، بين الطيارين الذين وصلوا أيضا إلى المنشأة في 15 يونيو.

 

ووفقا لمعطيات قناة NHK التلفزيونية، جرى الحديث عن 3 مصابين في ذلك الوقت.

 

ومنذ بداية الوباء، لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد المصابين.

 

وبين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).

 

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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